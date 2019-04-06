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Новости » Спорт 6 апреля, 2019, 15:00
Официально: Бой Усик – Такам состоится 25 мая в Оксон-Хилле

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила проведение дебютного боя для чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе украинца Александра Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама из Камеруна 25 мая.

Поединок состоится в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor, сообщает twitter.com.

Телетрансляцию будущего боя проведет стриминговая платформа DAZN.

Промоутер Усика Александр Красюк заявил о том, что телеканал «Интер» и дальше будет транслировать поединки украинского боксера.

Напомним, в андеркарте боя Усик – Такам также проведет свой бой украинский чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский.
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новости спортаПрофессиональный бокс Бокс Александр Усик Бокс WBSS Бокс Малиновский
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2019-04-06 15:38 :17