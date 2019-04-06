Не надо «петлять»: медик заявила про откровенную ложь в истории с анализами Зеленского

В современных лабораториях никаких дат вручную не вносят – все происходит автоматически.

Об этом на странице лаборатории в сети Facebook написала бывший лаборант из Киева Светлана Губко, комментируя «опечатку» в анализах кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на «Prefiks blog» пишет «112 Украина».

Женщина исключает ошибку при регистрации и объясняет, как это происходит в современных лабораториях.

«Простите, какая ошибка при регистрации?! При оформлении пациентов используют специальную программу! Создается новый заказ, где дата создания заказу присваивается автоматически. И заказу, и материалу присваивается индивидуальный номер, и материал штрих-кодируется! Штрих-код распечатывают и наклеивают на пробирку. Автоматически из программы с сегодняшней датой формируется наряд на аппаратуру, на которой и будут делать анализы, и сбрасывают на комп, который подключен к лабораторному оборудованию. На этом этапе никто в нормальных, современных лабораториях не вносит дату вручную», – пишет Светлана Губко.

Бывший лаборант продолжила, что после доставки непосредственно в лабораторию сканером считывают штрих-код, откручивают сыворотку.

«И лаборант уже знает, в какую ячейку Кобаса ставить чашечку с сывороткой, так как система автоматически узнала материал по штрих-коду, а комп аппарата по наряду выдал номер ячейки. Здесь тоже никаких дат вручную не вносят. После выполнения анализа – аппарат автоматически сбрасывает данные на свой компьютер, лаборант их интерпретирует и вносит в лабораторной программе в стандартный пустой бланк результата», – объяснила она.

В дальнейшем, пишет Светлана Губко, система сама расставляет даты по конкретному заказу: дата взятия материала и дата выдачи результата. По ее словам, врач подтверждает подписью и «закрывает» заказ, и нигде вручную дата забора и дата исполнения не вносятся.

«Да, ее в готовом подписанном результате анализа можно потом изменить вручную постфактум! Зачем так врать!!! Я бы еще поверила, если бы была ошибка в самих цифрах, которые проставил лаборант вручную при обработке данных с аппарата – ошибка в нулях и запятых 0.00 или 00,0 – в это можно поверить, здесь задействован человеческий фактор, а так... вы или нагло врете и материал был сдан 2-го, а результат действительно был готов сегодня, потому что анализы надо было успеть изготовить, а это 2-3 дня, а сегодня надо было устроить шоу! Или у вас вообще все по-старому на колене оформляется, регистрируется как-нибудь, и тогда грош вам цена как лаборатории. Потому что так увеличивается риск перепутать и пробирки с материалом пациентов, и сами результаты внести неправильно», – написала Светлана Губко.

Она призвала представителей лаборатории, где проходил медосмотр Зеленский, обнародовать название программы регистрации пациентов.

«И не надо петлять! Я много лет проработала в лаборатории и знаю, как налажен процесс от момента оформления пациента, забора материала, поступления его в работу, обработки и внесения результатов в бланки! Лжецы. Люди, в «Евролаб» ни ногой больше никогда, потеряли доверие», – резюмировала она.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко- и алковеществ в антидопингового центре «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн. Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков.

Другой претендент на президентский пост – Владимир Зеленский тоже сдал анализы, однако это произошло в одной из частных клиник. Добавим, анализ крови у Зеленского принимал массажист клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу «МастерШеф» и снимался в сериале «Сваты».

Как оказалось, лаборатория взяла анализы у Зеленского «задним числом». Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что с датой анализов произошел казус.

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