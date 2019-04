Наконец: Лунный зонд сфотографировал обратную сторону Луны

Первый израильский посадочный лунный аппарат «Берешит» прислал фото, сделанные во время маневра выхода на лунную орбиту. На кадры попала обратная сторона Луны и Земля.

Об этом говорится в твиттере миссии, передает rusjev.net.

Старт лунного зонда «Берешит» (первое слово книги Бытия, «в начале») состоялся 22 февраля 2019 года. Аппарат создан израильской некоммерческой организацией SpaceIL в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE, однако после того, как конкурс был закрыт, команде разработчиков все же удалось собрать необходимые средства для продолжения работы и оплаты запуск.

Стартовая масса зонда составляет 585 килограмм (из которых 160 килограмм приходится на сам аппарат), а его размер в поперечнике вместе с раскрытыми посадочными опорами составляет 2,3 метра, что делает его самым маленьким аппаратом, который когда бы запускали до естественного спутника Земли. Зонд несет на себе шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели.

После успешного запуска аппарат вышел на эллиптическую орбиту и пережил два сбои в работе, последствия которых удалось устранить, после чего выполнил все запланированные маневры с поднятия апогея орбиты и сделал несколько фотографий, на которые попала Земля.

31 марта «Берешь» последний раз пролетел вблизи Земли, после чего вышел на траекторию, финалом полета по которой вечером 4 апреля стал успешный маневр по выходу на лунную эллиптическую орбиту, на которой зонд находится сейчас.

Таким образом, Израиль стал седьмой по счету страной, которой получилось доставить свой аппарат к естественному спутнику Земли. Во время сближения с Луной аппарат с помощью камер получил несколько кадров, на которые попала поверхность обратной стороны Луны и Земля.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY