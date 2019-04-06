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Новости » Общество 6 апреля, 2019, 13:19
Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Рок-звезда и лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер заверил, что он чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает после операции на сердце.

Об этом сам Джаггер написал в Twitter в пятницу, 5 апреля, передает Немецкая волна.

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Он также поблагодарил всех за сообщения поддержки, а сотрудников клиники – за «великолепную работу».

Ранее СМИ сообщали, что 75-летний британский певец на этой неделе перенес в клинике Нью-Йорка операцию по замене искусственного сердечного клапана. Впрочем, ни Джаггер, ни его представители не предоставили никаких деталей относительно хирургической операции, заверив лишь, что она прошла хорошо.

Потребность в операции заставила Джаггера и Rolling Stones перенести все концерты североамериканского тура, первые выступления в рамках которого должны состояться уже в апреле.
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Rolling Stonesновости УкраиныМик Джаггер
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2019-04-06 15:40 :38