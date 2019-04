Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Рок-звезда и лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер заверил, что он чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает после операции на сердце.

Об этом сам Джаггер написал в Twitter в пятницу, 5 апреля, передает Немецкая волна.

Он также поблагодарил всех за сообщения поддержки, а сотрудников клиники – за «великолепную работу».

Ранее СМИ сообщали, что 75-летний британский певец на этой неделе перенес в клинике Нью-Йорка операцию по замене искусственного сердечного клапана. Впрочем, ни Джаггер, ни его представители не предоставили никаких деталей относительно хирургической операции, заверив лишь, что она прошла хорошо.

Потребность в операции заставила Джаггера и Rolling Stones перенести все концерты североамериканского тура, первые выступления в рамках которого должны состояться уже в апреле.

Thank you everyone for all your messages of support, i'm feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.