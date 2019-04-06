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Новости » Политика 6 апреля, 2019, 13:35
Луценко предлагает провести дебаты в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предлагает провести дебаты в библиотеке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг», – пишет он.

Он не рассказал, в какой библиотеке лучше было бы провести дебаты.

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2019-04-06 15:40 :35