Луценко предлагает провести дебаты в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предлагает провести дебаты в библиотеке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг», – пишет он.

Он не рассказал, в какой библиотеке лучше было бы провести дебаты.

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