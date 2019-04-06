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Новости » События 6 апреля, 2019, 15:33
Корабли РФ провели стрельбы в Черном море, – СМИ

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря.

Об этом сообщает провластный крымский информресурс «Крыминформ» со ссылкой на начальника пресс-службы флота Алексея Рулева, передает Радио Свобода.

«Кроме ракетных катеров «Ивановец» и «Р-60 », непосредственно выполнявших ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства», – цитирует СМИ начальника пресс-службы.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об учениях.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
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2019-04-06 15:40 :03