Каждому шоу есть предел: Ставнийчук напомнила, что 26% избирателей еще не определились

Понимаю Порошенко, который не мог не согласиться на такую виртуальность, предложенную Зеленским. Но есть еще 26% умных избирателей, которые не определились и ждут дебатов, чтобы понять потенциал кандидатов.

Об этом заявила член Венецианской комиссии от Украины в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук в эфире информационно-политического ток-шоу «Народ против!» на телеканале ZIK.

Специалист отметила, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский вел в первом туре абсолютно виртуальную избирательную кампанию.

«Все кандидаты – от лидеров и до тех, кто занял низкие позиции, вели классические кампании. Зато Зеленский, по заключениям наблюдательной миссии, не провел ни одной классической встречи с избирателями во время избирательного процесса.

Оказалось, что все классические технологии избирательного процесса не сработали – Тимошенко имела хорошую программу действий, Порошенко проводил встречи с избирателями, но его «забили» черными технологиями. Зато сработала технология Зеленского», – признала Ставнийчук.

Она отметила, что сегодня Зеленский уже предлагает действующему президенту войти в виртуальную избирательную кампанию.

«Я понимаю Порошенко, который не мог не согласиться на такую виртуальность, поскольку иначе сказали бы, что он испугался. Но в каждом шоу есть предел – дебаты должны состояться. Есть 26% украинцев, которые еще не определились – это умные избиратели, и они хотят услышать и понять потенциал кандидатов», – подчеркнула Марина Ставнийчук.

Напомним, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко- и алковеществ в антидопинговом центре «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн. Быстрые тесты не выявили в организме Порошенко наркотиков.

Другой претендент на президентский пост – Владимир Зеленский тоже сдал анализы, однако это произошло в одной из частных клиник. Добавим, анализ крови у Зеленского брал массажист клиники «Евролаб» Владислав Кирякулов, который был участником кулинарного шоу «Мастер шеф» и снимался в сериале «Сваты».

Нежелание Зеленского сдавать волосы на анализ вызвало вопросы у штаба Порошенко.

Как сообщали ранее, сразу после объявления экзит-полов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты. 3 апреля команда Зеленского «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум – провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов. Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

Читайте больше новостей на тему: выборы Президента

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.