К выборам Европарламента запускают систему киберзащиты

Европейская комиссия и Агентство по кибербезопасности ЕС провели учения, на которых отрабатывались варианты реагирования на возможные инциденты во время выборов в Европарламент.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает Укринформ.

«Мы должны защитить наши свободные и справедливые выборы. Это краеугольный камень нашей демократии. Для того, чтобы защитить наш демократический процесс от манипуляций или разрушительных кибернетических действий со стороны частных лиц или отдельных стран, мы решили испытать нашу кибернетическую бдительность и готовность к проведению безопасных выборов в 2019 году», – отметил вице-президент Еврокомиссии по вопросам общего цифрового рынка Андрус Ансип.

В компьютерных учениях под названием EU ELEx19, которые были проведены сегодня в Европарламенте, приняли участие более 80 представителей евроинституций.

Целью учений была проверка способности европейских служб выявлять и нейтрализовать кибернетические инциденты, которые могут нанести вред демократическому волеизъявлению европейцев.

Выборы в Европарламент должны состояться в мае текущего года.

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