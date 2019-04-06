Хочет стать актером, как его кумир: Фельдшер, который брал анализы у Зеленского, записал видеообращение

Фельдшер «независимой клиники» партнера Владимира Зеленского Владислав Кирякулов, который осуществлял забор крови у кандидата, записал видеообращение, где признался, что является фанатом комика.

Соответствующее видео Кірякулова было размещено на Facebook-странице клиники.

Несмотря на то, что медик снимается в сериалах Зеленского, по его же словам, имеет и медицинское образование и соответствующий опыт – заканчивал Черниговское медицинское училище и медуниверситет им. Богомольца, с 2008 года работает в клинике «Евролаб» фельдшером по забору биологического материала.

Ко всему, Кирякулов признался, что является фанатом Зеленского и «было очень приятно», когда ему «доверили» брать биологический материал у кандидата.

«У меня с детства была мечта – стать актером и врачом. Врачом я стал, а вот актером – думаю, что это все еще впереди. Слава Украине!», – завершил свое видео Кирякулов.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. Вместе с тем, Порошенко сделал это, как и обещал – на НСК. «Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

И выяснилось, что владельцем клиники «Евролаб» Андрей Пальчевский, где сдал анализы Владимир Зеленский, является бизнес-партнером кандидата в президенты. А врач, который принимал отбор крови, снимался в одном из его сериалов.

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