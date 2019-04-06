Гройсман: Децентрализация уже охватила 70% Украины

Образование местных общин должно завершиться к осени 2020 года.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

«70 процентов уже охвачены децентрализацией, 30 – еще нет. Я считаю, что крайний срок, когда мы должны образовать объединенные громады, возможные там, где может быть школа, садик, нормальная дорога, клуб, предприятие – это не позже выборов местных общин, которые состоятся осенью 2020 года. И это важно, это в принципе цель. Мы в январе обновили план децентрализации на новые пять лет, и он это предусматривает», – отметил Гройсман.

По его словам, примеры успешных практик местного самоуправления уже можно увидеть во многих областях.

«То есть идея, с которой я пришел работать в центральную власть – изменить систему управления государством на базе того, чтобы все концентрировалось на местах, – это сейчас происходит», – подчеркнул глава правительства.

Отвечая на вопрос, наберется ли 300 голосов в парламенте за изменения в Конституцию относительно децентрализации, Гройсман подчеркнул, что очень хотел бы этого.

«Я могу сказать, что для меня это является одним из фундаментальных вопросов, за которые я буду бороться, мы добьемся того, что будет триста», – заявил премьер-министр.

23 января Владимир Гройсман презентовал обновленный план действий продолжение децентрализации. Новая волна реформы должно продолжаться 600 дней, начиная с января 2019 года. Глава Кабмина отметил, что эта волна предусматривает принятие изменений к Конституции по децентрализации местного самоуправления, повышение способности территориальных общин, улучшение их экономического развития, а также развитие местной демократии, в частности законодательное урегулирование вопроса проведения местных референдумов.

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