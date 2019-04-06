Германия выступает за сохранение «нормандского формата»

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом глава МИД ФРГ заявил в субботу, 6 апреля, на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в городе Динар во Франции, пишет УНИАН со ссылкой на DW.

По словам немецкого чиновника, важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый «нормандский формат», в котором, кроме Украины и России, принимают участие Германия и Франция, стоит сохранить, отметил Маас.

Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, подчеркнул член правительства Германии.

Первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль в Нормандии, что дало название формата встречи. Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где так же главной темой переговоров были поиски политического урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, Россия вмешивалась в выборы в Германии.

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