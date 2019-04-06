Джамала удивила сеть новым образом

Известная украинская певица Джамала, которая недавно заинтриговала новым клипом, поделилась со своими поклонниками чувственной фотографией на своей странице в Instagram.
На новом фото Джамала сидит на стуле в белой рубашке с широкими рукавами и черных свободных брюках, – передает РБК.
«Я надеюсь, что у вас замечательный вечер. Хорошего вечера», – написала певица под своей фотографией.
Пользователи сети также прокомментировали последнее фото Джамалы. Стоит отметить, что большинство в восторге от такого образа певицы.
«Вау, ты нереально крутая, я с каждым днем поражаюсь, какая ты нереально крутая»;
«Красавица»
«Спасибо, и тебе тоже удачного вечера!»
«Блин,, вы такая классная, просто слов нет, как описать вашу фотку»
«Самая прекрасная, не нахожу слов после таких ваших красивых фотографий;
«Ну, почему такая красивая? Это законно вообще?»;
«Привет из Бельгии»;
«Спасибо, и тебе тоже удачного вечера».