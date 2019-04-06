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Новости » Общество 6 апреля, 2019, 22:53
Джамала удивила сеть новым образом

Известная украинская певица Джамала, которая недавно заинтриговала новым клипом, поделилась со своими поклонниками чувственной фотографией на своей странице в Instagram.

На новом фото Джамала сидит на стуле в белой рубашке с широкими рукавами и черных свободных брюках, – передает РБК.

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«Я надеюсь, что у вас замечательный вечер. Хорошего вечера», – написала певица под своей фотографией.

Пользователи сети также прокомментировали последнее фото Джамалы. Стоит отметить, что большинство в восторге от такого образа певицы.

«Вау, ты нереально крутая, я с каждым днем поражаюсь, какая ты нереально крутая»;

«Красавица»

«Спасибо,  и тебе тоже удачного вечера!»

«Блин,, вы такая классная, просто слов нет, как описать вашу фотку»

«Самая прекрасная, не нахожу слов после таких ваших красивых фотографий;

«Ну, почему такая красивая? Это законно вообще?»;

«Привет из Бельгии»;

«Спасибо, и тебе тоже удачного вечера».
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шоу-бизнесновости УкраиныДжамала
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