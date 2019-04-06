Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, – Супрун

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности среди населения Украины, в то же время развитие сердечных катастроф можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила на брифинге, посвященном Национальной конференции общественного здоровья, сообщает корреспондент Укринформа.

«Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний – почти 2/3 от всех случаев смерти. Но это можно предотвратить здоровым питанием, заниматься физической активностью и выявлять болезнь на ранней стадии. Не следует забывать о визитах к семейному врачу», – подчеркнула Супрун.

По ее словам, в нашей стране также очень распространен диабет 2-го типа, который тоже можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

«Для этого нужно только следить за своим зоровьем вместе со своим врачом», – сказала Супрун.

Напомнимо, уже с грядущего лета украинцы смогут пройти бесплатные тесты на онкологию.

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