Британия начала подготовку к выборам в Европарламент, несмотря на Brexit

Великобритания начала готовиться к проведению выборов в Европейский парламент на фоне перспективы долгой отсрочки для Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Помещения городских советов и школы по всей стране уже забронированы как избирательные центры. Также размещаются заказы на изготовление десятков миллионов избирательных бюллетеней.

Правительство Великобритании в пятницу заявило, что официально сообщило о проведении выборов и уже согласилось оплатить первоначальную подготовку.

Премьер-министр Тереза Мэй признала, что Британия будет «по закону обязана проводить выборы», если останется страной-членом ЕС после 23 мая.

Она просила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривает возможность гораздо более длительного, 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.

И правящие консерваторы, и основная оппозиционная Лейбористская партия до сих пор хранили молчание по поводу любых планов избирательной кампании, опасаясь реакции избирателей.

В правительстве подчеркивают, что Британия все еще может отменить выборы до 22 мая, если соглашение о выходе из ЕС будет утверждено до того времени.

Это вызвало гнев в Брюсселе, не в последнюю очередь потому, что 27 из 73 мест британских депутатов в Европарламенте уже перераспределены на другие страны.

Чиновники обычно начинают планирование проведения европейских выборов еще до Рождества и сейчас они находятся под сильным давлением.

На последних европейских выборах в 2014 году в Великобритании было организовано 39 000 избирательных участков и напечатано 46,5 миллионов бюллетеней.

Лаура Лок, заместитель исполнительного директора Ассоциации администраторов выборов, сказала, что организация этих выборов требует «сверхчеловеческих усилий».

Напомним, в Британии стали выдавать паспорта без Евросоюза на обложке.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.