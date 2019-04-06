Boeing сократит производство самолетов 737 Max из-за частых авиакатастроф

Американский авиконцерн Boeing с середины апреля сократит производство самолетов 737 Max.

Такое заявление 5 апреля на странице компании сделал генеральный директор Boeing Деннис Мюиленбург, пишет Экономическая правда.

Отмечается, что компания будет выпускать 42 самолета в месяц.

«Мы решили временно перейти с уровня производства 52 самолета в месяц на 42 самолета в месяц, начиная с середины апреля», – говорится в сообщении.

Таким образом компания планирует сосредоточиться на устранении проблем в программном обеспечении, которое связали с авиакатастрофами.

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.