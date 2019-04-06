Американец Дэвид Малпасс стал новым президентом Всемирного банка

Исполнительные директора Всемирного банка единогласно избрали американца, заместителя министра финансов США Дэвида Малпасса новым президентом финансовой организации. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

Руководить Всемирным банком Малпасс будет в течение пяти лет, сообщает УНН.

Bloomberg называет чиновника сторонником президента США Дональда Трампа. Именно американский лидер в феврале выдвинул на эту должность кандидатуру Малпасса, который критиковал действия Китая в мировой экономике. Соперников в Малпасса не было – другие страны своих кандидатов на эту должность не выдвинули.

Таким образом, должность руководителя финансовой организации по традиции занял американец, обращает внимание Bloomberg, отмечая, что родственный Всемирном банке Международный валютный фонд (МВФ) тем временем возглавляет француженка Кристин Лагард. Некоторые наблюдатели, по данным агентства, также призвали руководство Всемирного банка порвать со сложившейся традицией и в знак признания растущего влияния развивающихся рынков (например, Китая и Индии) избрать президентом организации неамериканцев, однако этого так и не произошло.

Малпассу 63 года, в разные годы он был заместителем помощника министра финансов при президенте Рональде Рейгане), руководил аппаратом Республиканской партии в Объединенном экономическом комитете конгресса, заместителем помощника госсекретаря США (при Джордже Буше-старшем). Кроме того, он был главным экономистом инвестбанка Bear Stearns до его продажи JPMorgan Chase после падения акций в 2008-ом.

В 2016-м Малпасс был старшим экономическим советником Трампа, а с 25 сентября 2017-го он стал заместителем главы Минфина США по международным делам.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.