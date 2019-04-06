20 штатов подали в суд на Трампа из-за стены с Мексикой

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа из- за строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщается на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, передает Интерфакс-Украина.

Истцы, как подчеркнула Джеймс, обратились в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния в надежде «заблокировать незаконную попытку администрации президента направить около 1,6 млрд долларов» федеральных бюджетных средств на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов вместо финансирования правоохранительных органов, предотвращения незаконного оборота наркотиков, а также строительства военных объектов, как планировалось изначально.

Кроме того, власти недовольны потенциальным ущербом окружающей среде, который будет нанесен во время реализации проекта.

15 февраля Трамп известил Конгресс США о введении чрезвычайного положения, которое позволит ему выделить 8 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Из-за этого шага 16 американских штатов подали в суд на Трампа. В иске отмечалось, что президент не имеет права использовать режим ЧС для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.

15 марта Сенат США одобрил резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, однако Трамп наложил вето на резолюцию палаты. Позже Палата представителей Конгресса не смогла набрать необходимые 290 голосов для отмены вето президента.

Добавим, США никогда не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой.

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