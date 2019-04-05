Журналист заявил о давлении НАБУ на судей в деле Труханова, – СМИ

Журналист Ярослав Берендаков заявил, что судебное дело против мэра Одессы Геннадия Труханова имеет все шансы развалиться, поскольку НАБУ не обладает достаточной доказательной базой против обвиняемого.

Об этом сообщило интернет-издание «Апостроф», передают «Украинские новости».

Ярослав Берендаков отметил, что расследование было начато после финансовой операции, соответственно, никаких свидетельств или доказательств по факту совершения преступления в НАБУ быть и не может.

«Поскольку НАБУ включилось в процесс после завершения операции, следственные действия просто физически не представлялись возможными в производство», – уточнил журналист.

О принятии решения о продаже здания, журналист отметил, что оно принималось коллегиально, вместе с городским советом, а это значит, что Труханов не может нести за него персональную ответственность. По его мнению, дело носит именно политический характер - из-за давления в суде действующий мэр Одессы может проиграть выборы.

«Пока апелляция будет рассматривать приговор, наступят выборы мэра Одессы. И здесь пригодится листок бумаги с приговором Труханову и его соратникам в качестве борьбы за власть в городе», – написал журналист.

Он также напомнил, что в конце марта 2019 судей Малиновского районного суда Одессы, слушают дело Труханова и его подчиненных, вызвали на допрос в САП в рамках открытого производства по факту отказа некоторых свидетелей давать показания.

«Как ни дубинкой, так катаньем решили действовать новые, но уже почти полностью дискредитированы антикоррупционные органы, которые начали пугать свидетелей и судей Малиновского райсуда, а также готовить почву для объяснений общественности, почему они провалили очередное дело. Ведь как я писал выше, необходимых документальных доказательств у них нет и поэтому им крайне важные свидетельские показания. А здесь «неожиданно» им в 101-й раз попались свидетели-преступники и нерадивые судьи!», – отметил журналист и добавил, что реальный приговор Труханову выглядит фантастикой.

Напомним, в НАБУ объяснили, за что Труханову вручили подозрение.

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