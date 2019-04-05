Жена Бекирова считает его содержания в СИЗО медленным уничтожением

Сегодня 115-й день задержания в оккупированном Крыму жителя Херсонской области, крымскотатарского активиста, инвалида первой группы Эдема Бекирова.

Содержания его в СИЗО жена политзаключенного Гульнара Бекирова назвала «медленным уничтожением человека», передает Укринформ.

«Жена политзаключенного Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, заявила, что состояние здоровья ее мужа продолжает ухудшаться. В частности, у него головная боль, сопровождающаяся рвотным состоянием, повышенное давление, высокий уровень сахара, судороги, а на ноге открылась еще одна язва», – приводит слова Бекировой правозащитная организация.

По ее данным, накануне, 4 апреля в Эдема Бекирова, которого держат в медсанчасти СИЗО, побывал адвокат Эдем Семедляєв, по словам которого доза принятого инсулина его подзащитным увеличилась с 30 единиц до 35, но уровень сахара при этом не падает, а остается на таком же высоком уровне.

Как сообщал Укринформ 12 декабря 2018 года на административном пункте пропуска «Чонгар» российские пограничники задержали жителя Херсонской области Эдема Бекирова, который ехал в Крым навестить родственников. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по статье 222, часть 2, и 222.1, часть 2 (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов).

13 декабря 2018 года «суд» в Симферополе избрал для Бекирова меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2019 года, 7 февраля арест был продлен.

Эдем Бекиров – инвалид первой группы, без ноги, с четырьмя шунтами в сердце, перед выездом в Крым готовился к новой операции. В условиях СИЗО состояние его здоровье резко ухудшилось. 15 января Бекирова уже возили в симферопольскую больницу на медобследование, однако 18 января вернули в СИЗО, несмотря на то, что обследование должно длиться две недели.

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