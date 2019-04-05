Зеленский обнародовал результаты анализа крови

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов.
Об этом он сообщил в Facebook.
В документе отмечается, что наркотических веществ в крови не обнаружено.
Отметим, что в организме Петра Порошенко наркотиков также не нашли.
Напомним, сразу после объявления экзит-поллов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты.
Того же вечера Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты.
Далее в Зе-команде заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график.
Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсетей, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским.
И вот вчера, 3 апреля, команда Зе «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум –
«Даю вам 24 часа, думайте»: Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов.
Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».
В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский».
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