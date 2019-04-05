Зеленский обнародовал результаты анализа крови

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов.

Об этом он сообщил в Facebook.

В документе отмечается, что наркотических веществ в крови не обнаружено.

Отметим, что в организме Петра Порошенко наркотиков также не нашли.

Напомним, сразу после объявления экзит-поллов Петр Порошенко пригласил Зеленского на предвыборные дебаты.

Того же вечера Зеленский под давлением журналистов согласился на дебаты.

Далее в Зе-команде заявили, что он готов к дебатам, но если позволит концертный график.

Позже на сайте Президента Украины появилась петиция об обязательности политических дебатов накануне второго тура выборов, а «Общественное» пригласило на дебаты кандидатов в Президенты, которые пройдут во второй тур. Отреагировали и соцсетей, где распространился флешмоб в поддержку дебатов между Порошенко и Зеленским.

И вот вчера, 3 апреля, команда Зе «проявила креатив» и предъявил действующему Президенту ультиматум –

«Даю вам 24 часа, думайте»: Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

провести дебаты на НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей и журналистов.

Сначала в команде Президента заявили, что гарант не намерен вести дебаты на стадионе и впоследствии сам Петр Порошенко согласился: «Стадион, так стадион!».

В МВД уже заявили, что готовы обеспечить охрану дебатов на НСК «Олимпийский».

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