Завершились Дни украинского кино в Португалии

В столице Португалии впервые при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино прошли Дни украинского кино. 26-го марта Дни украинского кино в Лиссабоне открылись созданным при поддержке Госкино военным детективом Зазы Буадзе «Позывной «Бандерас».

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Гостей и участников Дней приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Португалии Инна Огнивец, Второй секретарь по культурно-гуманитарным вопросам Валерия Насташенко, Глава Института кино и аудиовизуальной отрасли Португалии Луис Чаби Ваз, начальник Управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино Артем Голосов, основатель Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Двери» Лариса Гутаревич и участники творческих групп фильмов, представленных в рамках мероприятия. В церемонии открытия принял участие также депутат Парламентской группы Республики Португалия Рикардо Бешіга, который после просмотра фильма отметил высокое качество нового украинского кино и пожелал действенного сотрудничества украинским и португальским кинематографистам.

Трехдневные показы украинского кино произошли в современном мультикультурном центре Лиссабона Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, который является частью сети BLX (Bibliotecas municipais de Lisboa). В программе были представлены как современные украинские ленты разного жанра, так и классика украинского кинематографа.

На протяжении фестиваля зрители увидели драму «Уровень черного» режиссера Валентина Васяновича, документальную ленту «Война химер» Марии и Анастасии Старожицьких и создан при поддержке Госкино альманах «Моя страна – Украина» от аниматоров мастерской «Новаторфильм» под руководством Степана Коваля. Кроме того, во время Дней украинского кино в Португалии зрителям с успехом был представлен ретроспективный показ фильма «Пропала грамота» режиссера Бориса Ивченко. Показы сопровождались обсуждениями и дискуссиями португальских зрителей с представителями творческих групп – продюсерами фильма «Позывной «Бандерас» Ольгой Клименко и Сергеем Барановым и продюсером и оператором-постановщиком альманаха «Моя страна – Украина» Ольгой Бабицькою.

В рамках мероприятия состоялась встреча украинской делегации с Председателем Института кино и аудиовизуальной отрасли Португалии Луисом Чаби Ваз, целью которой было налаживание непосредственных контактов с португальскими коллегами и обсуждение перспектив украинско-португальского сотрудничества в области кино. Также делегация посетила местную киностудию Grupo Cinemate, где украинские кинематографисты ознакомились с особенностями португальского кинопроизводства и поделились украинским опытом производства фильмов.

Организатором события стала Благотворительная организация «БФ «Двери» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Португальской Республике.

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