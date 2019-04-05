Южнокитайская море: Дутерте предупредил Пекин о «суицидальных миссиях» в случае конфликта

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил Пекин о «суицидальных миссиях» в случае, если Китай и в дальнейшем будет посягать на спорный остров в Южнокитайском море.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, стремясь наладить торговлю и привлечь инвестиции с Китаем, в основном воздерживался от высказывания своей позиции относительно претензий Пекина к морю. Однако, когда филиппинские военные предупредили на этой неделе о том, что сотни представителей береговой охраны Китая и рыболовных судов «заполонили» манильский остров Пагаса, президент Филиппин в четверг поздно вечером не удержался и высказал свое мнение относительно этого, – информирует издание Guardian.

«Я не буду умолять и не буду: я просто говорю вам освободить Пагасу, потому что там у меня находятся солдаты», – сказал Дутерте в речи.

«Если вы посягнете на него, это уже будет другая история. В таком случае, я скажу своим солдатам «готовиться к суицидальным миссиям».

Дутерте неоднократно заявлял о том, что война с Китаем будет напрасной и что Филиппины сильно пострадают от нее.

Со своей стороны, Пекин попытался смягчить напряженность, возникшую вокруг Пагасы, заявив в четверг, что обе стороны «откровенно, дружно и конструктивно обменялись мнениями» по этому вопросу.

Соединенные Штаты, многолетний союзник Филиппин и бывший колонизатор, выступили против любой китайской экспансии моря.

В марте США заявили о том, что придут на помощь Маниле в случае «вооруженного нападения» в Южнокитайском море.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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