Японцы запустили взрывчатку на астероид, чтобы создать искусственный кратер

Сегодня, 5 апреля, беспилотный японский космический аппарат «Хаябуса-2» начал эксперимент на астероиде Рюгу. Он должен создать искусственный кратер, который поможет изучить происхождение жизни и эволюцию Солнечной системы.

Об этом пишет агентство Kyodo, передает theБабель.

«Хаябуса-2» выпустил небольшой ударный элемент на высоте 500 метров над поверхностью астероида. Он должен был взорваться через 40 минут после отделения от аппарата и создать кратер. Сам зонд временно переместился за поверхность небесного тела, чтобы в него не попали обломки после детонации снаряда.

Был ли эксперимент успешным, станет известно лишь в конце апреля. Ожидается, что в мае зонд приземлится на Рюгу для сбора подземных материалов из кратера, который, как считается, содержит органические вещества и воду с остатками первоначальной Солнечной системы. Он изучит внутреннюю структуру астероида, наблюдая за поверхностью до и после взрыва снаряда, а также получит данные, необходимые для изучения процесса столкновения планет.

Напомним, в Австралии предлагают «стартап», который превратит Луну в базу для исследования Марса.

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