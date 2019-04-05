Вводим новые традиции: Порошенко сдал кровь на анализы на «Олимпийском»

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме нарко -и алковеществ в центре антидопингового центре «Олимпийского». Процедура отбора крови проходила на камеры, в режиме-онлайн.

Видеотрансляцию события вел телеканал ZIK.

В антидопинговом центре Петр Порошенко сдал пробы крови, мочи и волос для определения наличия в организме нарковеществ. Медики отметили, что образцы будут отправлять сразу в четыре различных медучреждения – два частных и два коммунальных. Процедуру отбора крови транслировали в режиме он-лайн.

«В течение ближайших двух часов у нас уже будут определенные выводы. В течение нескольких минут мы можем определить определенные процессы, связанные с наркотическими веществами, в течение двух часов. Будет еще длительное обследование, которое займет длительное время, может длиться до двух недель», – рассказали медики.

«Вводим новые традиции», – прокомментировал Петр Порошенко записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

Позже Порошенко пригласил Зеленского для прохождения медицинской экспертизы в медицинском пункте НСК «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения прений.

Сегодня утром Владимир Зеленский таки сдал анализы, однако не на «Олимпийском», а в одной из частных клиник. В то же время Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский», чтобы сдать анализы перед дебатами.

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