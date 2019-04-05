Возвращение трудовых мигрантов перед Пасхой может несколько увеличить явку на Западе, – эксперт

День голосования на президентских выборах 31 марта на Львовщине прошел без серьезных системных нарушений, что позволяет делать вывод об их демократичности.

Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил аналитик Гражданской сети «Опора» Тарас Радь.

Впрочем, добавил он, это не означает, что проблем в организации и проведении выборов не было вообще. Так, наблюдатели «Опоры» зафиксировали на Львовщине около 30 нарушений. «Но большинство из них были процедурными и не имели системного характера», – сказал он.

Вместе с тем, Тарас Радь констатировал, что существуют хронические проблемы всех избирательных кампании, касающиеся несоблюдения надлежащей процедуры подсчета голосов. Как следствие, происходит затягивание процесса установления итогов голосования.

Аналитик ВОО «Комитет избирателей Украины» Николай Бучин обратил внимание на такое нарушение, как скрытая агитация в день выборов. Речь идет, в частности, об использовании билбордов без фамилий кандидатов, но с колористикой и салоганами, которые ассоциируются с их кампанией.

Были, по его словам, и курьезные случаи в день голосования. В частности, в 116-м округе на Львовщине двух членов избирательной комиссии пришлось лишить прав из-за того, что они были «в откровенно нетрезвом состоянии». Также был случай, когда во время пересчета голосов на участке переизбрали председателя, так как предыдущий председатель был в состоянии алкогольного опьянения. А на одном из участков около десятка курсантов не нашли себя в списках избирателей, хотя предварительно получить приглашение именно с этого участка.

Политолог Александра Чоловская констатировала, что до сих пор существует проблема с формированием участковых избирательных комиссий, а также есть вопросы к низкому уровнь подготовки членов УИК. Особенно это касается секретарей комиссий, ведь они занимаются документацией.

«Процедурные нарушения часто могут случаться из-за того, что члены УИК не знают законодательства», – отметила эксперт.

Также она добавила, что до второго тура выборов должны быть сформированы новые комиссии, поэтому штабам кандидатов стоит обратить особое внимание, какие кадры они будут подавать в эти комиссии.

Относительно того, какой будет явка избирателей на Львовщине во втором туре, мнения экспертов разделились. Так, Тарас Радь предполагает, что явка упадет, поскольку для большинства избирателей это будет «тактическое голосование» и на самом деле будет трудно сделать выбор между двумя кандидатами, которые вышли во второй тур.

Николай Бучин взамен ожидает, что явка наоборот будет больше. «Сейчас в обществе растет напряжение и, соответственно, будет мобилизация электората обоих кандидатов», – считает он.

Также эксперт соглашается с тем, что перед Пасхой многие трудовые мигранты возвращаются домой, что, соответственно, может увеличить явку на Западной Украине. Но, по его мнению, фактор трудових мигрантов все-равно не будет настолько большим, чтобы существенно повлиять на ход голосования в пользу того или иного кандидата.

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