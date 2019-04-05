Volkswagen уже в апреле представит електрокросовер

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит 16 апреля на автосалоне в Шанхае концепт электрического кроссовера I. D. Roomzz.

Об этом сообщает портал Motor1, пишет Укринформ.

«Концепт электрического кроссовера ID Roomzz от Volkswagen будет представлен 16 апреля на автосалоне в Шанхае», – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство электрокара начнется в 2021 году в Китае.

Концепт I. D. Roomzz похож на концепт остальных автомобилей модели ID с плавными линиями и светодиодной оптикой.

Отмечается, что первой моделью линейки ID станет 5-дверный хэтчбек, который будет доступен в Европе уже в следующем году. В конце 2020 года в серию пойдет ID Crozz, а в 2022 году, вероятно, наступит и черед ID Buzz.

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