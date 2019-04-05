Волкер сравнил украинские выборы с выборами во Франции, США и Brexit

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер сравнил выборы в Украине с выборами во Франции, США и референдумом о Brexit.

Об этом говорится в интервью программе NewsHour американской службы общественного вещания PBS, пишет Тиждень.

«Выборы в Украине подобные выборов, которые мы видели во Франции, или в случае Brexit, или даже в Соединенных Штатах. Это кандидат, который протипоставив себя элите, действующему президенту, который говорит, что, знаете, я тяжело работал, я достиг больших свершений, мы имеем больше делать», – отметил он.

«И сейчас перед украинским обществом стоит такой выбор. Хотят они того, кто просто идет против элиты, обещая массовые реформы, хотят ли они того, кто, видимо, разочаровывает их в некоторых вопросах, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине в течение последних 20 лет, и выступил против Путина?» – отметил Волкер.

По его мнению, в Украине сейчас проходят «подлинно демократические выборы».

«Я думаю, мы можем предполагать, основываясь на поведении России до этого времени, что она продолжит испытывать любого, кто станет президентом Украины», – заявил Волкер.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что Россия осуществила вторжение в Украину и захватила часть ее территории, ведет борьбу, прибегает к любой пропаганде и кибератакам. «Полный набор инструментов наблюдается в Украине», – подчеркнул он.

Также он отметил, что РФ пытается манипулировать выборами в Украине. Также Волкер имеет сомнения, что Кремль повлиял на первый тур выборов. «Я не уверен, что они имели влияние в первом туре. Я не уверен, что они повлияют и во втором раунде», – добавил он.

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