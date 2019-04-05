Вердикт украинским пенсиям от инвестбанкира: Государство должно оплачивать то, что может себе позволить

Сейчас Украина ограничена в своих расходах и выделяет деньги только на то, что может сама обеспечить без займов международных кредиторов.

Это отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Специалист объяснил, почему уровень пенсии 2013 года был выше, чем сейчас, соответственно к долларовому эквиваленту.

«Пенсия в 2013 году удерживалась на соответствующем уровне за счет долговых нагрузок. И именно экономическая политика предыдущих лет привела к тому, что в 2014 году произошла девальвация гривны. Содержание курса по 8 гривен было потрачено 40 миллиардов долларов. Но в итоге почему-то виновниками оказались те, кто пришли после Януковича», – констатировал Фурса.

Инвестиционный банкир также отметил, что предыдущая власть брали в долг у МВФ и платила пенсии. Зато сейчас займы направляются на другие расходы, к тому же международный кредитор теперь дает значительно меньше денег на определенных условиях.

«Обвинять людей, которые руководили экономикой в 2015-2016 годах, в том, что упали пенсии – это то же самое, что обвинять пожарных, произошел пожар. Сейчас в долг не дают так много, как тогда. Соответственно, долговая нагрузка на страну уменьшилось с 80% до 63% к ВВП.

Сейчас Украина ограничена в своих расходах и выделяет деньги только на то, что может сама обеспечить. К тому же МВФ настоял на том, что государство должно оплачивать только те пенсии, которые может себе позволить в данный момент», – пояснил Сергей Фурса.

Напомним, по прогнозам Всемирного банка Украине ежегодно нужно тратить 11 млрд долларов для погашения государственного долга и финансирования бюджетного дефицита в ближайшие три года.

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