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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 15:55
В ЦИК обещают окончательные результаты голосования до конца недели

В Центральной избирательной комиссии допускают, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля.

«Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля – ИФ) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация», – сказал на брифинге в перерыве заседания ЦИК в пятницу заместитель председателя комиссии Евгений Радченко, сообщает Укринформ.

Он сообщил, что ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Еще протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге, и в пятницу должны прибыть в ЦИК.

Е.Радченко также отметил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

«Их сейчас примерно 15. Возможно, эта цифра будет меняться, так как протоколы еще обрабатываются в окружных комиссиях», – пояснил он.

Кроме того, в пятницу ЦИК завершила прием протоколов со всем 101 избирательному участку зарубежного избирательного округа.

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