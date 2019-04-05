В старинной библиотеке была найдена рукопись самого Колумба: хранил 300-летнюю тайну

Ученые обнаружили ценную рукопись из библиотеки Фернандо Колумба, старшего сына известного мореплавателя и первооткрывателя Христофора Колумба. Как оказалось, она хранилась в библиотеке Копенгагенского университета в Дании.

Об этом сообщают Диалоги.

Рукописный каталог начале ХVI века, который состоит из 2 тысяч страниц, в течение долгого времени считался пропавшим. В манускрипте под названием «Книга епитом» находится примерно 3 тысячи аннотаций к книгам из собрания Фернандо Колумба.

Ученый Эдвард Уилсон-Ли из Кембриджского университета и профессор Хосе Мария Перес Фернандес из Гранадского университета подтвердили то, что документ действительно подлинный. Он сохранился в хорошем состоянии, несмотря на несколько отсутствующих страниц в начале и в конце.

Эксперты отметили, что речь идет об одном из наиболее важных документов, среди каталогов, которые были созданы Фернандо Колумбом и его библиотекарями.

За свою жизнь испанский писатель и космограф собрал огромную библиотеку, которая состоит из 15000 документов и томов. Часть из них исчезла, а часть хранится в библиотеке Севильи.

Ученые предполагают, что в Копенгаген ценный каталог попал благодаря исландцу Арни Магнуссону, который возглавлял кафедру в университете. Он интересовался в большей степени древнеисландскими текстами, но в его коллекцию попали и некоторые испанские манускрипты. Они были вывезены в конце ХVII века Корнелиусом Лерхе, послом Дании в Мадриде, а позже потерялись среди огромного количества рукописей скандинавских стран.

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