В США уверены, что Путин вынашивает темные мечты об империализме

Президент РФ Владимир Путин введет агрессивную политику, в тайне мечтая о мировом империализме.

Такое заявление в ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран – участниц НАТО в Вашингтоне сделал Госсекретарь США Майк Помпео, передает Обозреватель со ссылкой на AFP.

«Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме. Это очевидно, исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательство в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш союз и ослабить наше стремление поддерживать демократию», – отметил глава Госдепа США.

Помпео поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Кремль диктует волю соседним странам.

«Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то, в конце концов, согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям», – подчеркнул Столтенберг.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.