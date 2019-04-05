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Новости » Мир 5 апреля, 2019, 11:58
В США уверены, что Путин вынашивает темные мечты об империализме

Президент РФ Владимир Путин введет агрессивную политику, в тайне мечтая о мировом империализме.

Такое заявление в ходе выступления по итогам переговоров глав МИД стран – участниц НАТО в Вашингтоне сделал Госсекретарь США Майк Помпео, передает Обозреватель со ссылкой на AFP.

«Владимир Путин вынашивает темные мечты об империализме. Это очевидно, исходя из истории вторжений в Грузию и на Украину, вмешательство в Сирию и Венесуэлу. Он хочет расколоть наш союз и ослабить наше стремление поддерживать демократию», – отметил глава Госдепа США.

Помпео поддержал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что Кремль диктует волю соседним странам.

«Если вы будете считать, что речь идет о провокации, то, в конце концов, согласитесь и с тем, что Россия может диктовать свою волю соседям», – подчеркнул Столтенберг.
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РоссияВладимир Путинновости мираСШАМайк Помпео
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