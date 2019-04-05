В понедельник Элина Свитолина вернется в ТОП-6 мирового рейтинга теннисисток

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина с понедельника, 8 апреля, поднимется на одну строчку и займет шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Элина Свитолина поднимется в рейтинге WTA на одну позицию благодаря тому, что шестая «ракетка» мира Кики Бертенс потеряла очки после поражения на турнире в Чарльстоне (США), сообщает sport.ua.

В поединке третьего круга на грунтовом турнире серии Премьер в Чарльстоне голландская теннисистка Кики Бертенс (№ 6 WTA) уступила Мария Саккаре (№ 50 WTA) из Греции со счетом 6:7 (8), 3:6.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогоднюю победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.

Седьмая «ракетка» мира в нынешнем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну ступеньку и с понедельника, 8 апреля, станет шестой.

Как сообщалось ранее, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина вернется на теннисный корт в конце апреля. Элина Свитолина заявленная на грунтовый турнир WTA серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.

Также теннисистка заявлена на теннисный турнир в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая – за две недели до Открытого чемпионата Франции.

Сейчас Элина Свитолина восстанавливается от травмы колена. Ранее украинка сообщила болельщикам, что врачи посоветовали ей уделить нужное количество времени, чтобы избавиться от проблем с коленом.

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