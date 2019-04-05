В ООС расстрелялись вражеские снайперы – двое ранены

В течение текущих суток боевики восемь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«От начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них четыре раза – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты из минометов калибра 120 мм в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь; из снайперского оружия – вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Южное.

Вследствие обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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