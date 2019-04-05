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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 11:33
В «Общественном» прокомментировали идею Зеленского сделать Тимошенко модератором дебатов

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания прокомментировал новое видеообращение кандидата в президенты Владимира Зеленского, в котором тот предложил Юлии Тимошенко стать ведущей дебатов на НСК «Олимпийский».

Соответствующее сообщение он распространил на своей странице в Facebook.

«Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Общественного будет следующим: «Господа кандидаты. Дебаты – по «Закону о выборах президента Украины». В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя». Точка», – написал он.

Напомним, лидер президентской гонки Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко на дебаты между ним и Петром Алексеевичем Порошенко.

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дебатывыборы ПрезидентаВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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2019-04-05 12:27 :23