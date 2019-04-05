В Нафтогазе заявили о рекордных остатках газа в конце отопительного сезона

В украинских подземных хранилищах газа около 8,8 млрд куб. м. – это рекордные показатели по состоянию на окончание отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Судя по прогнозу погоды, мы завершаем отопительный сезон с рекордными остатками газа в хранилищах по сравнению с предыдущими периодами.

«Чтобы в квартирах не было Сахары и отопления воздуха не отражалось дополнительными цифрами в платежках, обращайтесь к председателю ОСМД или ЖЭК чтобы отключили отопление.

Впереди нас ждет сложная зима 2019-2020. Чем больше газа сохраним сейчас, тем легче будет подготовиться к следующему сезону», – пишут там.

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