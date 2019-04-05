В Латвии из-за коррупционного скандала уволили пророссийского мэра Риги

Министр охраны среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Нила Ушакова от исполнения должностных обязанностей председателя Рижской думы за невыполнение уставных обязательств и нарушения нормативных актов.

Об этом свидетельствует информация в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis, сообщает Европейская правда.

Распоряжение Пуце может быть обжаловано в административном районном суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Ушаков занимает пост мэра уже третий созыв Рижской думы и является председателем правления пророссийской партии «Согласие».

С вступлением в силу распоряжения министра Ушаков станет рядовым депутатом Рижской думы. Обязанности председателя Рижской думы на время отстранения может исполнять нынешний заместитель мэра Олег Буров, сообщают латвийские СМИ. Сам Ушаков отвергает обвинения и обещал подать апелляцию.

Уголовный процесс о возможных нарушениях во время закупки автобусов, троллейбусов и трамваев был начат в ноябре прошлого года. Общая сумма подозрительных операций достигает 270 миллионов евро.

В декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провело 30 обысков и задержало семь человек. Среди задержанных были предприниматели и сотрудники коммунального предприятия Rīgas Satiksme, в частности ее бывший руководитель Леон Бемхенс. Расследование было проведено совместно с польским антикоррупционным ведомством, которое сообщило, что речь идет о возможных взятках в размере 800 тысяч евро.

30 января латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыск в офисе и доме Ушакова в связи с делом о закупках в Rīgas satiksme.

Напомним, в столице Латвии появились листовки, на которых нацисты якобы ведут под руки пророссийского мэра.

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