Уже 148 украинцев получили лицензии на участие во II Европейских играх-2019

Украинские спортсмены продолжают завоевывать лицензии на ІІ Европейские игры-2019, которые пройдут летом в столице Беларуси Минске.

В июне Минск примет ІІ Европейские игры-2019, на которых более 4000 атлетов из 50-ти стран Старого Мира будут соревноваться в 15 видах спорта и разыграют 199 комплектов наград.

Квалификационный отбор на участие в престижном европейском форуме продолжается, сообщает официальный сайт НОК Украины.

На сегодняшний день уже 148 украинцев получили право представить родную страну на II Европейских играх-2019. В Минске уже гарантированно наши спортсмены выступят в таких видах спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт (шоссе, трек), настольный теннис, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, пулевая стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика.

Напомним, на i Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украина была представлена 243-мя спортсменами в 19 из 20 возможных видов спорта.

В Баку-2015 украинская сборная получила 46 медалей (8-14-24) и стала шестой по количеству медалей и заняла восьмое общекомандное место среди 50-ти стран Европы.

Подробнее с количеством добытых украинскими атлетами лицензий в каждом из видов спорта вы можете ознакомиться здесь.

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