Украинские гандболистки узнали соперниц в отборе на Евро-2020

Женская сборная Украины по гандболу сыграет с командами Румынии, Польши и Фарерских островов в группе 7 отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в Копенгагене (Дания), сообщает ukrinform.ua.

В отборочном турнире примут участие 28 команд, разбитые на семь групп. В финальную часть чемпионата Европы попадают две лучшие команды из каждой группы. Сборные Дании и Норвегии на правах организаторов финальной части турнира освобождены от квалификации.

Отборочный раунд европейского первенства пройдет с 25 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года, финальная стадия турнира пройдет с 4 по 20 декабря 2020 года. Матчи пройдут в норвежских Тронгейме, Ставангере и Осло, а также в датском Гернинге. Финальные матчи чемпионата Европы состоятся в Осло.

Добавим, что чемпионат Европы по гандболу среди женщин проводится с 1994 года. Сборная Украины ни разу не выигрывала турнир, став серебряным призером в 2000 году.

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