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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 21:42
У Зеленского не хотят показывать декларацию до второго тура, – ЧЕСТНО

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался обнародовать декларацию за 2018 год до второго тура выборов. Он имеет на это право.

Это его просила сделать ГО ЧЕСТНО.

«Декларация Владимира Зеленского за 2018 год будет подана в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством», – цитирует ЧЕСТНО пресс-службу Зеленского.

Добавим, Движение ЧЕСТНО призвало кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год.

«Действующее законодательство не обязывает Зеленского подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку в настоящее время он не является должностным лицом. В то же время, Движение ЧЕСТНО призвало кандидата исповедовать принципы прозрачности и подотчетности, а также выровнять условия с его оппонентом во втором туре – Петром Порошенко, который накануне обнародовал свою декларацию», – отметили в ЧЕСТНО.

Добавим, дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском обойдутся в $1 млн.

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выборы ПрезидентаВладимир Зеленскийдекларацияновости Украиныновости политики
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