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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 0:04
У Тимошенко думают, быть ли «арбитром» в дебатах между Зеленским и Порошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко еще не решила, участвовать ли в роли «независимого арбитра» в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом Громадскому сообщили в пресс-службе команды Тимошенко.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», – заявил представитель экс-кандидата в президенты.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах между ним и Порошенко. Также он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский».

Напомним:

Действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко согласился на озвученные Владимиром Зеленским условия проведения дебатов, отметив, что готов дебатировать на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

В ОПОРЕ сообщили, что аренду стадиона «Олимпийский» придется оплатить из бюджетных средств, если организацией содержательной части дебатов будет заниматься Общественный вещатель.

Общественный вещатель начал договариваться за проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский».

После подсчета 100% электронных протоколов во второй тур выборов президента выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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дебатыПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоВладимир Зеленскийновости Украиныновости политики
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