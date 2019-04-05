У Тимошенко думают, быть ли «арбитром» в дебатах между Зеленским и Порошенко

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко еще не решила, участвовать ли в роли «независимого арбитра» в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Об этом Громадскому сообщили в пресс-службе команды Тимошенко.
«Мы видели ролик, у нас есть время подумать», – заявил представитель экс-кандидата в президенты.
Напомним, Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах между ним и Порошенко. Также он отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский».
Напомним:
Действующий глава государства, кандидат в президенты Петр Порошенко согласился на озвученные Владимиром Зеленским условия проведения дебатов, отметив, что готов дебатировать на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
В ОПОРЕ сообщили, что аренду стадиона «Олимпийский» придется оплатить из бюджетных средств, если организацией содержательной части дебатов будет заниматься Общественный вещатель.
Общественный вещатель начал договариваться за проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский».
После подсчета 100% электронных протоколов во второй тур выборов президента выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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