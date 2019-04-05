Туск хочет предложить Британии 12-месячный «гибкий» перенос даты Brexit, – СМИ

Высокопоставленные источники в ЕС утверждают, что президент Европейского Совета Дональд Туск хочет предложить Великобритании 12-месячный «гибкий» перенос даты Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Его план позволит Великобритании выйти раньше, если парламент ратифицирует соглашение, но это должно быть согласованно с лидерами ЕС на саммите на следующей неделе.

Генеральный прокурор Британии Джеффри Кокс сказал, что, если парламент не поддержит соглашение, перенос «вероятно, будет долгим».

Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что будет просить ЕС о продлении срока действия Brexit – уже раз отложенного – чтобы предотвратить хаотичный и экономически неблагополучный выход 12 апреля.

Тереза Мэй стремится убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Британия не получит никаких дополнительных коротких отсрочек Brexit, если его парламент не ратифицирует соглашение о выходе к 12 апреля.

У Британии есть время до 12 апреля, чтобы предложить план ЕС – который должен быть принят блоком – либо страна выйдет без соглашения.

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