Супрун подробно рассказала, как и где надо сдавать анализы на наркотики и алкоголь

В Украине есть не так много лабораторий для качественного исследования на алкоголь и наркотики, но самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, когда нужно достоверное подтверждение, употребляет человек наркотики или алкоголь, критически важным является способ проверки анализов. Существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов, и не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать.

«В Украине есть не так много лабораторий, которые могут сделать такое исследование. Еще меньше – гарантировать, что оно будет проведено качественно. Самое современное оборудование для этого есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета. Именно они регулярно работают со спортсменами для определения, употребляют запрещенные вещества», – утверждает Супрун.

Для детального анализа необходимо специфическое оборудование: это должен быть длительный процесс исследования (2-3 дня) на основе аналитической химии.

«А именно: хромато-масс-спектометрия. Все остальное, например тест-полоски, что обещают результат за 15 минут, не является достоверным показателем. На этом оборудовании анализируют следующие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируются. Если человек регулярно (1-2 раза в неделю употребляет наркотики), такой метод это подтвердит», – объясняет Супрун.

По ее словам, наличие алкоголя в организме проще подтвердить, чем наркотики. Для этого используют хроматографический метод. В то же время, он быстрее выводится из организма.

«В спортивных соревнованиях является практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие меры осуществляются для предотвращения фальсификации или замены анализов», – отметила чиновница.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.