США отозвали визу главного прокурора Гаагского суда

США отменили визу главному прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуде из-за расследования в отношении Афганистана.

Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.

«США отозвали визу главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге, потому что она расследует возможные военные преступления, совершенные силами США в Афганистане», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США введут визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда, которые непосредственно занимаются расследованием в отношении американских военных в Афганистане.

В сентябре 2018 советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным из-за намерения суда расследовать возможные военные преступления американцев в Афганистане. Он также пригрозил судьям и прокурорам суда запретом на въезд в США, заморозкой их активов и организацией против них уголовного преследования.

2017 года прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда сообщила, что есть достаточно оснований считать, что в Афганистане были совершены военные преступления и преступления против человечества, и поэтому нужно будет исследовать действия всех сторон конфликта, в частности действия американских военных и сотрудников ЦРУ.

США не признают юрисдикции Международного уголовного суда, как и Россия.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.