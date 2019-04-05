США не допустят, чтобы Россия сохранила власть Мадуро в Венесуэле, – Помпео

США не допустят, чтобы Россия смогла поспособствовать сохранению власти режима Николаса Мадуро в Венесуэле, как это произошло с режимом Башара Асада в Сирии.

Об этом сказал в пятницу в эфире программы Fox & Friends государственный секретарь США Майкл Помпео, пишет Укринформ.

«Здесь (в ситуации в Венесуэле – ред.) речь идет о наше соседство. Здесь все будет совсем иначе», – отметил Помпео в ответ на вопрос, не повторится ли развитие событий в Венесуэле с ситуацией в Сирии, где Россия пытается защитить действующий режим.

«Президент Трамп дал понять, что мы имеем важный национальный интерес в том, чтобы венесуэльский народ получил демократию, которую он заслуживает», – подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что Венесуэла ранее была богатой страной. «Мы вернем их к этому», – отметил госсекретарь США.

При этом глава Госдепа отметил, что не будет комментировать варианты, которые будут использовать США в вопросе Венесуэлы. «Президент (Трамп – ред.) дал четко понять, что русские должны убраться оттуда, и президент также ясно подчеркнул, что Мадуро тоже должен уйти», – подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщалось, Венесуэла сейчас переживает экономический и политический кризис. В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые бойкотировала оппозиция и которые не были признаны многими государствами.

Гуайдо был признан временным президентом Венесуэлы Соединенными Штатами Америки, Канадой, Австралией, большинством стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств. На поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.