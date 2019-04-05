США готовы ответить на применение химического оружия в Сирии

США, Великобритания и Франция предпримут решительные и неотложные меры в случае применения в Сирии химического оружия.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министров иностранных дел Великобритании и Франции Джереми Ханта и Жан-Ива Ле Дриана, передает РБК-Украина.

Оно было подготовлено в связи с тем, что два года назад, как утверждает Запад, сирийские власти использовали химическое оружие в Хан-Шейхуне почти год назад – в Думе.

«Режим (президента Башара, – ред.) Асада не должен идти на повторное применения химических вооружений в Сирии. Не должно быть никаких сомнений в нашей решимости действовать мощно и быстро, если режим Асада снова применит эти вооружения в будущем», – говорится в заявлении.

Напомним, посол США в ООН Никки Хейли в пятницу заявила, что, по оценкам Вашингтона, режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии не менее 50 раз в течение семилетнего конфликта. По ее словам, Россия одна применила 6 раз вето для того, чтобы помешать осудить режим Асада за применение химического оружия в Сирии.

Напомним, Сирия обвиняет Израиль в попытке разбомбить Алеппо.

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