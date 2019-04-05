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Новости » Политика 5 апреля, 2019, 19:42
Шоу продолжается: Зеленский говорит, что с датой анализов произошел казус

В документах о анализы шоумена Владимира Зеленского якобы напутали с датой забора крови.

Такое заявление написало заведение в Facebook. Их перепостил Зеленский.

Сам комик добавил, что «в нашей истории с анализами произошел казус».

В «Евролабе» говорят, что после забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала.

«Работник отдела ошибочно вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника», – говорят в клинике.

Медики говорят, что «исправили ошибку» и прислали Зеленскому «результат с верной датой регистрации».

«Уверяем Вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования», – подытожили в лаборатории.

Пост кандидата появился в Facebook около 16 часов 40 минут.

На первом обнародованном документе датой печати указанное 05.04.2019 14:24, то есть примерно за 2 часа 15 минут до того, как Зеленский его опубликовал.

На втором документе значится, что он был напечатан в тот же день в 16:56, то есть примерно за 16 минут после публикации первых результатов в сети.

Читайте также: Пожалуй, у одного из кандидатов что-то не так с анализами, – политолог

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