Садовый признал, что мстит облсовету с помещением на Короленко, 7

Андрей Садовый заявил, что одной из причин представления в суд относительно остановки аукциона по продаже бывшего помещения школы на Короленко, 7 в Львове месть за то, что в свое время его не передали под бизнес-проект партнера мэра Львова, экс-руководителя российского БМ Банка Ломаковича.

Об этом он сегодня открыто сказал во время заседания исполкома ЛГС, информирует пресс-служба горсовета.

«В отношении здания на ул. Короленко, 7, которая была выставлена областным советом на аукцион, мы обращались с коленопреклоненными просьбами в областной совет передать это здание общине города. Потому что оно, де факто, всегда использовалась общиной города Львова. И когда было предложение сделать инвестиционный конкурс по размещению там англоязычной школы с инклюзией, мы пошли навстречу, и дали это право областном совете. Закончилось это тем, что они выставили это помещение на продажу. И это не было мудрое решение. Потому что любой частный инвестор, который может это купить, он не сможет гарантировать, что там будет образовательное учреждение. Слава Богу, что суд остановил продажу этого помещения через аукцион», – прокомментировал ситуацию городской председатель Львова Андрей Садовый.

Недавно, проводя расследование причин конфликта и судебного иска со стороны ЛГС к ЛОР о приостановлении аукциона по продаже помещения на Короленко, 7 журналисты ИА ZIK предполагали, что одной из причин этого мог быть конфликт многолетней давности.

Речь шла о том, что в 2015 году облсовет отказалась передавать в «долгосрочную аренду или в собственность» здание бывшей школы «инвесторам» в виде ООО «Львовская Международная Школа», которую связывают с лицом с весьма неоднозначной репутацией, а именно с Виталием Ломаковичем – партнером Андрея Садового, лоббистом и руководителем российского «БМ Банка» и бывшим членом исполкома Львовского городского совета.

Сейчас это предположение полностью подтвердилось и под видом «английской школы с инклюзией» Садовый имеет в виду интересы своего бизнес-партнера.

И наиболее циничным в этом случае выглядит, что Садовый прикрывается церковью и Центром опеки сирот.

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