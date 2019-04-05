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Новости » Мир 5 апреля, 2019, 16:04
Россия вмешивалась в выборы в Германии, – расследование

Представители Государственной думы и администрации президента России принимали участие во вмешательстве в парламентские выборы в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica.

Сообщают, что представители российской власти разрабатывали стратегию победы на выборах в немецкий парламент кандидата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайєра. В частности, в апреле 2017 года помощник депутата от «Единой России» Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо чиновникам АП, в котором описал методы работы на выборах в Германии. Адресатами письма были начальник управления АП России по внешней политике Александр Манжосін и начальник департамента Управления президента по внешней политике Сергей Соколов.

Также сообщается, что к письму был прикреплен документ под названием «Внешнеполитическая деятельность команды», в котором говорилось об «организации митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противостоящих внешнеполитическим трендам РФ». Также в конце документа есть раздел, где называлось имя Маркуса Фронмайєра, которого следует поддерживать на выборах в парламент.

«В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат», – говорится в документе.

Отметим, что на выборах «Альтернатива для Германии» получила 12,6% голосов, что стало третьим результатом. Она также сформировала в Бундестаге фракцию из 94 депутатов.

Напомним, ранее прокуратура Германии открыла дело в отношении сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вейдель по подозрению в получении незаконного пожертвования.

Служба безопасности Украины сообщила, что накануне выборов в Украине в социальных сетях активизировались спецслужбы Российской Федерации.
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