«Прогрессивная команда Партии регионов» – Андрей «Полтава» обвинил Ставнийчук и Шахова

Интересно сейчас слышать, как бывшие «регионалы» и те люди, которые с 2004 года продвигали идею разделения на запад и восток и говорили, что есть разные украинцы. А сейчас они говорят, что надо объединяться. Хотя, с другой стороны, они заявляют националистам, что не надо поддерживать Петра Порошенко, а думать о себе.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Народ против» с ведущей Наташей Влащенко на телеканале ZIK заявил видеоблоггер и волонтер Андрей (Полтава) Карпов.

«Действительно, сейчас националисты голосуют за Порошенко. А проблема в том, что другой кандидат оскорбляет украинцев, украинский язык, украинскую армию, называет Украину – «порноактрисой». Но это никого не интересует, ибо всем людям, в частности, и госпожа Ставнийчук – это очень нравится и они хотят объединиться вокруг», – сказал «Полтава».

Он считает, что сейчас в Украине готовится реванш пророссийских сил, которые направлены на то, чтобы превратить Украину в «малороссийский округ РФ».

«Интересно сейчас слышать, как бывшие «регионалы» и те люди, которые с 2004 года продвигали идею разделения на запад и восток, а также, что есть разные украинцы, говорят, что надо объединяться. С другой стороны, они говорят националистам, что не надо поддерживать Петра Порошенко, а думать о себе. Также в студии звучала фраза, что Президент узурпировал идею национализма, но на самом деле он единственный человек, который в этой стране защищает интересы украинцев в целом, а не только тех, которые имеют украинскую национальность», – подчеркнул он.

На его реплику отреагировал нардеп Сергей Шахов, который решил переспросить, кого именно была озвучена реплика. На что «Полтава» ответил, что именно он является депутатом с востока Украины.

«Вы в своей речи сказали, что вам «надоели» и мне интересно, что именно «доили», и какую часть тела? Потому что в украинском языке есть слова «надоело». И вы не знаете ни украинского, ни русского. Сейчас вы находитесь в партии «Наш край». Но это те же «риги», которые разделились на несколько партий. И все это прекрасно знают. Поэтому это реванш пророссийских сил?», – отметил «Полтава».

«Я был депутатом от партии украинского народа, беспартийный. Сейчас происходит реванш народа с властью и Кабмином, который три года не давал отчета. Также я не считаю, что происходит реванш пророссийских сил», – отреагировал нардеп Шахов.

Относительно же касается Марины Ставнийчук, то «Полтава также сказал, что она принадлежит к прогрессивной команды Партии регионов и хочет к ней новой вернуться. Ведь, не стоит забывать, что она и с Януковичем работала. И на эту реплику отреагировала уже сама нардеп.

«Уважаемый коллега, спиніться. Я во времена Януковича работала с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. А вообще я с «оранжевой» команды, потому что работала в команде Ющенко, есть и остаюсь там», – заявила нардеп Ставнийчук.

Напомним, общественное движение «Честно» призывает кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год.

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