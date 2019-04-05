Президент вступился за Юлию Тимошенко: Зеленский проявил пренебрежение

Своим пренебрежительным обращением к Юлии Тимошенко Владимир Зеленский проявил неуважение к политика.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в антидопинговом центре НСК «Олимпийский» в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что дебаты – это не шоу. Следовательно, пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к Юлии Тимошенко – это неуважение к политику Юлии Тимошенко.

«Кстати, это неуважение к ее избирателям. Напомню, более 2,5 миллионов граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Чтобы она сегодня была в такой роли, которую ей попытался отвести Владимир Зеленский», – заявил Петр Порошенко.

По его словам, избирателей необходимо уважать. Мол, он с большим уважением относится к избирателям.

«В первую очередь я очень благодарен тем, кто проголосовал за меня 31 марта. Я с большим уважением отношусь к избирателям Юлии Владимировны. Кстати, я с большим уважением отношусь и к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского», – подчеркнул Президент Украины.

Напомним, 31 марта в Украине состоялись очередные президентские выборы. 4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины. Согласно обнародованным результатам, лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30.24% (5 713 825) избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 15.95% (3 014 523) избирателей.

Как сообщалось, Петр Порошенко 5 апреля, в 9 часов утра, ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте НСК «Олимпийский».

Напомним, Владимир Зеленский записал ролик, в котором заявил, что согласен на дебаты с Петром Порошенко, однако высказал ряд требований. Самая первая – это должно происходить на стадионе НСК «Олимпийский».

Петр Порошенко подчеркнул, что «дебаты могут пройти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам», но он готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский».

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